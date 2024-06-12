«Ъ»: американская компания запретила поставки инсулина в РФ
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Американский производитель фармацевтики Eli Lilly запретил компании из Швейцарии Swixx BioPharma поставлять в РФ «Хумалог», также известный, как инсулин лизпро. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, ознакомленный с планами швейцарской компании.
По словам собеседника издания, инсулины от Eli Lilly прекратят поставлять на территорию России. Информацию также удалось подтвердить благодаря письму пациентского сообщества, направленному в компанию. Согласно ответу американских представителей, на данный момент распродаются остатки инсулина и новых поставок компания не ожидает.
Накануне поступила информация, что Соединенные Штаты вскоре объявят новые санкции против России.