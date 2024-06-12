«Ъ»: американская компания запретила поставки инсулина в РФ

Американский производитель фармацевтики Eli Lilly запретил компании из Швейцарии Swixx BioPharma поставлять в РФ «Хумалог», также известный, как инсулин лизпро. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, ознакомленный с планами швейцарской компании.