Американская писательница Эшли Сент-Клер родила от Илона Маска 13-го ребенка

Американская писательница Эшли Сент-Клер сообщила, что стала матерью ребёнка от Илона Маска, миллиардера и руководителя департамента эффективности государственного управления. Это событие делает новорожденного 13-м ребенком предпринимателя.

В социальной сети X она рассказала о рождении ребёнка от американского бизнесмена. Однако писательница не сообщила ни о поле, ни об имени новорожденного.

«Пять месяцев назад я родила ребенка. Его отец — Илон Маск. Я не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить малыша, но в последние дни стало очевидно, что таблоиды намерены сообщить об этом, несмотря на вред, который это может нанести», — заявила Сент-Клер.

Дама выразила стремление обеспечить своему ребёнку возможность развиваться в благоприятной и безопасной обстановке. Она обратилась к представителям средств массовой информации с просьбой проявить уважение к личной жизни новорождённого и не публиковать материалы, которые могут вызвать негативную реакцию.

Важно подчеркнуть, что Маск и Сент-Клэр уже давно поддерживали дружеское общение в социальных сетях. Два года назад предприниматель даже пошутил под её постом о «pull out», что может быть интерпретировано как «прерванный половой акт» или «отступить». Через полгода после этого Эшли сообщила, что прекратила прием противозачаточных средств, и Маск выразил ей свою поддержку.

Если информация о том, что у Маска есть ребенок, соответствует действительности, то теперь у миллиардера 13 наследников.

Ранее сообщалось, что Маск настолько увлечен своей работой на должности руководителя DOGE, что предпочитает ночевать в офисе в здании Белого дома.