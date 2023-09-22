«Американская ведущая нервно курила»: стало известно, откуда взяли кадры расстрела Белого дома в Москве

Ельцин или Хасбулатов? Кремль или Белый дом? Вертикаль власти или демократия? Тридцать лет назад в России едва не случилась Гражданская война.

21 сентября 1993 года президент России Борис Ельцин издал указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», предписывавший высшему органу государственной власти РФ Съезду народных депутатов, а также постоянно действующему законодательному органу — Верховному Совету — прекратить свою деятельность. Те в ответ выразили свое недоверие действующему главе государства.

Это противостояние привело к ожесточенному внутриполитическому кризису в России, который длился две недели и закончился расстрелом Белого дома. Те же самые москвичи, которые приходили защищать его в августе 1991 года, были там и спустя два года. Только теперь жертв было гораздо больше, чем трое парней, погибших на этих же улицах во время путча — больше 120 человек официально.

Телевизионная картинка CNN: танки, стреляющие по обугленному российскому парламенту, шла тогда на весь мир — кроме России.

«Это был единственный выход — взять у СNN их картинку. Американская ведущая нервно объявила: мы не понимаем, что происходит, у нас забирают продукт. Тогда мы с (первым заместителем главы чрезвычайного штаба — Прим. ред.) Волковым позвонили шефу CNN: «Извините, вы работаете в стране, где введено чрезвычайное положение. Будьте добры, подчиняйтесь нашим законам». Вопрос был улажен. А вскоре прекратилась и стрельба», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Валентина Алексеевна Ланцева, самый первый пресс-секретарь Бориса Ельцина.

Валентина Ланцева до сих пор уверена, что если бы не подвиг журналистов, посмевших открыто показать то, что происходило в Москве, неизвестно, чем бы все закончилось.

«Когда человеку в прямом эфире показывают правду, очень трудно потом заставить его поверить лжи», — убеждена она.

Как следует уже из учебников истории, трагические события в Москве завершились разгоном Верховного Совета, сменой Конституции и новыми выборами уже в Государственную Думу РФ. Спустя 30 лет мы живем в совершенно другой стране.

А за два года до этого, 19 августа 1991 года, в Москве победила демократия.