Американские фигуристы получат Олимпийское золото, отнятое у России

Известно, что вручение медалей состоится 7 августа. О том, кто из спортсменов явится на церемонию, не сообщалось, как рассказал председатель МОК Марк Адамс во время брифинга сотрудников СМИ.

Золото на Олимпиаде в 2022 году завоевала сборная России по фигурному катанию. Но после завершения Игр в Пекине Камилу Валиеву, одну из российских спортсменок, заподозрили в применении допинга во время соревнований. Решением Спортивного арбитражного суда она была дисквалифицирована на четыре года.

Затем Совет Международного союза конькобежцев отнял у сборной РФ золотую медаль, из-за чего она переместилась на третье место. В результате лидерскую позицию в рейтинге заняли американские спортсмены, а второе место отдали японцам.

Ранее сообщалось о дисквалификации первого спортсмена Олимпиады-2024. Им оказался иракский дзюдоист. Саджата Ганима Сехена отстранили от соревнований из-за положительного теста на содержание допинга в крови.