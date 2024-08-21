Захарова высказалась об американских ЧВК под Курском

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что иностранные комбатанты в Курской области будут ликвидированы, т. к. являются «законными целями». Об этом в среду, 21 августа, она сообщила на брифинге.

«Мы предупреждаем, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты против наших регионов, равно как и управляемая ими техника, являются законными целями вооруженных сил РФ и будут уничтожены», — заявила Захарова.

Накануне в Сети появилась фотография ЧВК Forward Observations Group с подписью «Ребята в Курске». На снимке запечатлели троих мужчин в форме рядом с военной техникой.

По мнению сотрудников МИД РФ, участие частной американской армии на стороне ВСУ подтверждает то, что Штаты задействованы в вооруженном конфликте. Представительница ведомства подчеркнула, что сделает все, что потребуется для того, чтобы привлечь американских граждан к ответственности в соответствии с УК РФ.

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва не пойдет на переговоры с Киевом после украинского вторжения в Курскую область. Женщина считает нелепыми все доводы украинских властей.