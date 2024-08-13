Американские санкции не сумели остановить поток российских туристов в Турцию

Туристы из РФ по-прежнему едут в Турцию, несмотря на все санкции Соединенных Штатов и давление на эту страну. Об этом заявил Хакан Топкурулу, заместитель председателя партии Vatan. Его слова привело РИА Новости.

Политик отметил, что туристы из России продолжают прибывать на отдых в Турцию. Им совершенно не мешают американские санкции. Единственным препятствием становится уровень цен.

«Проблемой являются только высокие цены, вызванные жесткой монетарной политикой, проводимой в Турции», — указал Топкурулу.

По его словам, владельцы турецких отелей очень довольны таким положением дел. Россияне вновь вышли на десятое место по количеству въезжающих в страну.

Ранее эксперт Ансталь назвала маловероятным отказ туристического бизнеса в Турции от системы «все включено». По ее мнению, потери от такого шага будут слишком высоки, путешественники перестанут в таком случае массово приезжать туда на отдых.