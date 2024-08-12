Турэксперт Ансталь назвала причины невозможности отказа Турцией от системы «все включено»

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, Турция маловероятно откажется от системы all inclusive. Об этом сообщило NEWS.ru.

Она добавила, что в противном случае государство потеряет много путешественников.

По мнению эксперта, для кого-то система, где отдыхающие выбирают только необходимые им опции, является актуальной. Тем не менее маловероятно, что Турция решит полностью отказаться от all inclusive, поскольку в стране понимают, что больший приток туристов они получают на побережье, где действует данная система. Также туристический бизнес в Турции не имеет логики без системы «все включено».

Ранее в Российском союзе туриндустрии пояснили, как выросли цены на отдых в Турции.