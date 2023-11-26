Американские СМИ не подтвердили новость о гибели экс-полицейского Шовина

Крупнейшие американские СМИ не подтвердили информацию о смерти Дерека Шовина, бывшего полицейского, обвиненного в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Как отмечает издание Associated Press со ссылкой на заявление прокуроров, Шовин не умер от полученные ножевых травм. Отмечается, что экс-полицейский будет жить.

Ранее СМИ сообщили, что в одной из больниц штата Аризона от полученных ножевых ранений умер Шовин. Как отмечают источники, новость была распространена одним из пользователей соцсети Х (бывшее название Twitter) под ником The Watcher.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в тюрьме на Шовина напали с ножом. С ранениями его увезли в больницу. О его состоянии больше не сообщалось.

Инцидент, из-за которого экс-полицейский отбывал наказание, произошел в мае 2020 года. Тогда жителя штата Миннесота, чернокожего водителя грузовика Джорджа Флойда, арестовала группа полицейских, среди которых был Шовин. Американца заподозрили в использовании фальшивой купюры.

На распространившейся в соцсетях фотографии видно, как Шовен повалил Флойда на землю и зажал его шею коленом. Очевидцы сообщали, что мужчина не сопротивлялся и просил полицейского убрать ногу. Однако спустя время он перестал дышать.

Впоследствии Шовена обвинили в убийстве Флойда. Сам полицейские свою вину не признал. В 2021 году суд признал его виновным в преднамеренном убийстве и приговорил к 22,5 годам лишения свободы. Семье Флойда власти выплатили 27 млн долларов компенсации.

Из-за смерти Флойда в 2020 году по США прокатилась волна протестов. Чернокожие американцы выходили на улицы городов и скандировали лозунги Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Люди требовали прекратить полицейский произвол в отношении чернокожих жителей Америки.