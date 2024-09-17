Американские СМИ призвали Байдена разрешить ВСУ бить по России

Ведущие американские СМИ обратились к президенту США Джо Байдену с призывом разрешить Вооруженным силам Украины бить по России дальнобойными ракетами до начала переговоров.

Одним из инициатором данного предложения стало агентство Bloomberg. Автор материала обвиняет президента в «нерешительности», что, по его мнению, ставит в сложное положение кандидата в президенты и вице-президента Камалу Харрис.

«Байден должен позволить Зеленскому бомбить Путина до стола переговоров», — пишет он.

Аналогичную позицию разделяет газета The Wall Street Journal. Журналисты издания утверждают, что если Байден будет откладывать удары по России, то это повысит риск истощения США.

Помочь Украине призывает и Washington Post. Авторы статьи заявили, что победа России нанесет ущерб интересам США и ЕС.

Ранее сообщалось о том, что Байден просит конгресс продлить полномочия на выделение оружия Киеву.