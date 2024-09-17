Американские СМИ призвали Байдена разрешить ВСУ бить по России
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Ведущие американские СМИ обратились к президенту США Джо Байдену с призывом разрешить Вооруженным силам Украины бить по России дальнобойными ракетами до начала переговоров.
Одним из инициатором данного предложения стало агентство Bloomberg. Автор материала обвиняет президента в «нерешительности», что, по его мнению, ставит в сложное положение кандидата в президенты и вице-президента Камалу Харрис.
«Байден должен позволить Зеленскому бомбить Путина до стола переговоров», — пишет он.
Аналогичную позицию разделяет газета The Wall Street Journal. Журналисты издания утверждают, что если Байден будет откладывать удары по России, то это повысит риск истощения США.
Помочь Украине призывает и Washington Post. Авторы статьи заявили, что победа России нанесет ущерб интересам США и ЕС.
Ранее сообщалось о том, что Байден просит конгресс продлить полномочия на выделение оружия Киеву.