Американские СМИ убеждены, что Байден утвердил передачу ракет ATACMS Украине

Из материалов следует, что Байден утвердил поставку ракет еще перед вторым визитом Зеленского в Вашингтон. При этом официального заявления на этот счет президент Америки еще не сделал, а не так давно он и вовсе был против передачи ракет дальностью больше 300 километров Украине. Однако Зеленский не раз просил передать эти ракеты Киеву, а Байден подчеркнул, что все просьбы украинского лидера американские власти «проработали».

При этом журналисты уверены, что с тех пор, как европейские страны начали поставлять киевским властям свои дальнобойные ракеты, США от такого шага удерживали только маленькие запасы ATACMS. В какой-то момент, по данным СМИ, Белый дом и вовсе хотел ограничиться угрозой применения своих ракет на Украине, чтобы напугать Россию.