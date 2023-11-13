Американские СМИ восхитились боевыми навыками российского истребителя СУ-57

По данным американского военно-аналитического издания, российские истребители пятого поколения Су-57, получили неповторимые боевые навыки во время выполнения задач в зоне СВО. Как сообщается в материале, ни один истребитель того же поколения из других государств не получил аналогичного опыта.

Как подчеркнули аналитики, Су-57 выполняли сложные операции на полях спецоперации, подавляя оборону противника и ведя полноценные бои. При этом российские истребители изначально предназначались для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей.