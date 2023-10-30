Американские власти отметили рост антисемитизма в стране

Координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби отметил продолжение роста антисемитизма как в Америке, так и во всем мире. Подробности сообщает РИА Новости .

Как отметил Кирби в интервью, в 2022 году Белый дом зарегистрировал самое большое количество «антисемитских» происшествий с 1979 года. При этом он подчеркнул, что 2023 год может поставить новый рекорд, так как количество подобных настроений к стране растет. Кирби заявил, что такое отношение невозможно в Америки и не должно иметь право на существование в мире.

Также представитель Белого дома заверил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке американские власти стали особенно пристально отслеживать угрозы еврейскому сообществу и устранять их. Кирби подчеркнул, что к мусульманской общине в Америке отношение аналогичное.