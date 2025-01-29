Американские власти захотели депортировать нелегальных мигрантов в несуществующие страны

Иммиграционная и таможенная полиция США составила список для депортации мигрантов. В него попали 1182 гражданина Югославии и Советского Союза. Об этом сообщило РенТВ.

Всего в списке, который подготовили полицейские, числится порядка 1,44 млн человек, которые должны быть высланы из страны. Больше всего в нем граждан Гондураса, их насчитали 261,5 тыс. Чуть меньше надлежит выслать в Гренаду. Мексика попала на третье место с показателем в 252 тыс. человек, подлежащих высылке.

При этом в список попали и граждане СССР, Югославии и Чехословакии. Советских граждан в США насчитывается 337 человек, югославских подданных 845 человек, и 254 тех, кого следует депортировать в Чехословакию. Отмечается, что все списки были составлены полицией еще при президенте Байдене. Куда именно будут высылать граждан тех государств, которых давно нет на мировой карте, не уточняется.

Ранее в США призвали лишать работы тех судей, которые помогают мигрантам остаться на территории страны. С таким предложением выступил Илон Маск. По его мнению, судей надо увольнять за потворство нелегальной миграции, иначе вся правовая система страны будет разрушена.