Американские зумеры заинтересовались китайскими машинами

Американская молодежь все чаще обращает внимание на китайские автомобили, пишет портал «Автопилот». Компания Cox Automotive провела исследование и выяснила, что 69% представителей поколения Z готовы рассмотреть покупку автомобиля китайского бренда. При этом 39% опрошенных заявили, что вряд ли или совсем не планируют приобретать такую машину.

Интересно, что лояльность молодежи резко возрастает, если китайский производитель сотрудничает с американскими компаниями. В этом случае 76% респондентов допускают возможность покупки.

Однако с узнаваемостью конкретных марок пока не все гладко. Самый известный бренд — BYD: о нем слышали 35% участников опроса. Далее идут Chery с 30%, Geely (27%), Changan (26%) и Jetour (25%).

40% американцев в целом поддерживают выход китайских автопроизводителей на рынок США. Но пока этот рынок остается для них почти закрытым из-за высоких налоговых пошлин. Китайские компании активно расширяют присутствие в других странах, но пробить американский барьер им еще только предстоит.

Ранее стало известно, что в 2026 году в Россию не поступило ни одной новой партии авто из Китая.