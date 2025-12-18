Американский дипломат привез Дональду Трампу в подарок красную икру из России

Как следует из официального сообщения регионального Министерства промышленности и торговли, опубликованного в Telegram-канале, история подарка началась во время визита американского дипломата в Москву. Перед запланированной встречей с президентом России Владимиром Путиным Уиткофф посетил столичный ресторан «Савва», где ему предложили попробовать икру из Николаевского района Хабаровского края.

По утверждению представителей ведомства, этот деликатес произвел на гостя столь сильное впечатление, что ему преподнесли в подарок целый ящик продукции. Именно его Стивен Уиткофф и привез в США в качестве подарка для Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Россия и США собираются провести переговоры по Украине в Майами.