Американский дипломат привез Дональду Трампу в подарок красную икру из России
Высокопоставленный американский дипломат доставил президенту США Дональду Трампу необычный гастрономический подарок из России. Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф передал американскому лидеру целый ящик красной икры, добытой в Хабаровском крае.
Как следует из официального сообщения регионального Министерства промышленности и торговли, опубликованного в Telegram-канале, история подарка началась во время визита американского дипломата в Москву. Перед запланированной встречей с президентом России Владимиром Путиным Уиткофф посетил столичный ресторан «Савва», где ему предложили попробовать икру из Николаевского района Хабаровского края.
По утверждению представителей ведомства, этот деликатес произвел на гостя столь сильное впечатление, что ему преподнесли в подарок целый ящик продукции. Именно его Стивен Уиткофф и привез в США в качестве подарка для Дональда Трампа.
