Американский маркетплейс Inspire Uplift обманул производителей из РФ на 20 млн руб.

Американской маркетплейс Inspire Uplift обманул около 150 производителей ручных изделий из России на более чем 20 млн рублей под прикрытием «выгодного сотрудничества», пишет телеграм-канал Mash.

Отмечается, что в 2022 году российским производителям на почту пришло предложение от представителей маркетплейса. В письме предлагалось перейти с отечественных платформ на американскую, поскольку различные изделия в виде матрешек, кукол и браслетов в США будут продаваться лучше.

Единственное условия для такого перехода заключалось в комиссии в размере 15%, которую необходимо было уплатить российским продавцам.

Как пишет Mash, хорошие продажи со стабильным заработком шли до марта 2024 года, однако вскоре выплаты продавцам стали задерживать. Владельцы Inspire Uplift — американец Аарон Уоллес и пакистанец Ясин Рахман. Последний — общался напрямую с россиянами в рабочем чате и обещал выплатить все деньги (от 50 до 200 долларов). Но в октябре 2024 года и Рахман начал игнорировать продавцов.

Теперь российские производители оказались в затруднительном положении — если посылку вовремя не отправить на реализацию, аккаунт магазина попросту заблокируют. Как сообщил Mash, в декабре продавцы отправили заявление в посольство Пакистана с просьбой оказать содействие в сложившейся ситуации, однако ответа так и не получили.

В декабре сообщалось, что российские маркетплейсы хотят обязать рекомендовать покупателям приобретать отечественные товары.