Американский маркетплейс Inspire Uplift обманул производителей из РФ на 20 млн руб.
Mash: маркетплейс Inspire Uplift обманул 150 продавцов из России на 20 млн руб.
Фото: [freepik.com]
Американской маркетплейс Inspire Uplift обманул около 150 производителей ручных изделий из России на более чем 20 млн рублей под прикрытием «выгодного сотрудничества», пишет телеграм-канал Mash.
Отмечается, что в 2022 году российским производителям на почту пришло предложение от представителей маркетплейса. В письме предлагалось перейти с отечественных платформ на американскую, поскольку различные изделия в виде матрешек, кукол и браслетов в США будут продаваться лучше.
Единственное условия для такого перехода заключалось в комиссии в размере 15%, которую необходимо было уплатить российским продавцам.
Как пишет Mash, хорошие продажи со стабильным заработком шли до марта 2024 года, однако вскоре выплаты продавцам стали задерживать. Владельцы Inspire Uplift — американец Аарон Уоллес и пакистанец Ясин Рахман. Последний — общался напрямую с россиянами в рабочем чате и обещал выплатить все деньги (от 50 до 200 долларов). Но в октябре 2024 года и Рахман начал игнорировать продавцов.
Теперь российские производители оказались в затруднительном положении — если посылку вовремя не отправить на реализацию, аккаунт магазина попросту заблокируют. Как сообщил Mash, в декабре продавцы отправили заявление в посольство Пакистана с просьбой оказать содействие в сложившейся ситуации, однако ответа так и не получили.
В декабре сообщалось, что российские маркетплейсы хотят обязать рекомендовать покупателям приобретать отечественные товары.