Американский план, турецкое посредничество и звонок Путину: начинается новая игра вокруг Украины

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в котором подробно обсудили ситуацию вокруг Украины и появившиеся американские предложения по мирному урегулированию, после чего Москва дала понять, что готова рассматривать этот вариант как возможную основу сделки при соблюдении своих интересов. Об этом пишет ТАСС.

Телефонный диалог между президентами России и Турции стал одним из ключевых эпизодов новой дипломатической фазы вокруг украинского конфликта. Кремль сообщил, что лидеры обменялись оценками происходящего на фронте и вокруг переговорных усилий, особое внимание уделив американским инициативам по урегулированию. Российский президент подтвердил, что Москва по‑прежнему рассматривает политико‑дипломатический путь как предпочтительный вариант выхода из кризиса и готова работать с предложениями Вашингтона, если они будут учитывать российские требования и реальные расклады на земле.

По данным российской стороны, обсуждение не ограничилось только текстом американских идей. Путин и Эрдоган договорились активизировать российско‑турецкие контакты по украинскому досье на разных уровнях — от профильных ведомств до личных встреч представителей администраций. Турецкий лидер, со своей стороны, поделился впечатлениями от саммита G20, где ему удалось выслушать позицию ряда мировых игроков и понять, насколько они готовы поддержать возможную формулу компромисса. Для Анкары поддержание роли посредника остается важным элементом собственной региональной стратегии.

Ранее Александр Лукашенко заявил о скором окончании конфликта на Украине.