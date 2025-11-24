«Пора заниматься домом»: Лукашенко анонсировал скорый финал украинского кризиса

Президент Белоруссии выразил уверенность в том, что затянувшийся конфликт в соседней стране близится к своему логическому завершению, что позволит Союзному государству полностью переключиться на внутреннее развитие и масштабные инфраструктурные проекты. Видеофрагмент со встречи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Минск настроен на скорую смену геополитической повестки. Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым сделал обнадеживающее заявление касательно ситуации в регионе. Белорусский лидер охарактеризовал происходящее на Украине как затяжной и утомительный процесс, или, как он выразился, «тягомотину», которая, по его расчетам, должна прекратиться в самое ближайшее время.

Глава республики подчеркнул, что завершение острой фазы противостояния — это не просто вопрос безопасности, а необходимое условие для перенаправления ресурсов на созидание. По мнению политика, странам пора сосредоточиться на сугубо мирных задачах и собственных национальных интересах, чтобы граждане наглядно видели преимущества жизни на своей земле. В этом контексте Лукашенко упомянул и стратегические планы, которые он обсуждает с российским руководством. В частности, речь шла о договоренностях с Владимиром Путиным по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна еще сильнее связать две страны.

