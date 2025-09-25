Американский полицейский женился на девушке, которую спас полтора десятилетия назад

Американский полицейский Тайлер сделал предложение руки и сердца девушке по имени Роро Николь, которую он же и нашел 15 лет назад после ее побега из родительского дома. Судьбоносная встреча привела к роману и созданию новой семьи. Об этом сообщает Daily Mirror.

Необычная история началась в 2010 году, когда 13-летняя Роро, не выдержав давления в семье, сбежала из дома. Родители забили тревогу и обратились в полицию. На поиски был отправлен молодой офицер Тайлер, которому удалось найти девочку на следующий день. Благодаря этому инциденту жизнь Роро кардинально изменилась — суд лишил ее биологических родителей прав, и она обрела новую семью.

Спустя годы повзрослевшая Роро, желая помогать другим, устроилась на работу в тот же полицейский участок. Там она и познакомилась с коллегой Тайлером, не подозревая об их общей истории. В ходе общения выяснилось, что именно он был тем самым офицером, который вернул ее к безопасности пятнадцать лет назад. Это открытие стало началом их близких отношений, которые переросли в любовь.

Недавно Тайлер, которому сейчас 38 лет, сделал 28-летней Роро предложение, которое она с радостью приняла. На данный момент пара уже воспитывает троих общих детей, строя свою семью на фундаменте взаимопонимания и уникальной судьбоносной связи.

Ранее в Сибири силовики прервали свадьбу с сотнями мигрантов массовой проверкой.