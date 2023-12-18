Американский президент поставил новый рекорд в рейтинге неодобрения

Американский университет Monmouth провел опрос среди жителей страны и выяснил, что Байден установил новый антирекорд в рейтинге одобрения. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным опроса, работу президента Байдена одобряют только 34% жителей Америки. Негативную оценку деятельности президент дал 61% людей. Сообщается, что это самый низкий показатель доверия к решениям президента с момента вступления Байдена на пост.

При этом исследователи отметили, что рейтинг американского лидера падает не только среди сторонников демократической партии. Негативно работу президента оценивают и те, кто не отдает предпочтение ни одной партии. Политикой Байдена в отношении мигрантов оказались недовольны 69% американцев, а инфляция вызвала несогласие 68%.