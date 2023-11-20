Американский профессор обвинил власти США в торможении переговоров Украины и России

Американский профессор Джон Миршаймер обвинил США в оттягивании переговоров России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам профессора, Америке не следует вмешиваться, если мировая общественность действительно хочет, чтобы Путин провел переговоры с Зеленским и закончил конфликт. По его мнению, если убрать из уравнения США, то есть шанс, что Россия и Украины смогут договориться.

В интервью Миршаймер прямо обвинил власти Америки в создаваемых переговорам помехах. Он заявил, что США и Британия намеренно рушат соглашения Путина и Зеленского, опираясь на которые страны могли бы договориться о мирном урегулировании украинского конфликта.