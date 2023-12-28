Риттер подчеркнул, что украинская армия все больше разваливается, она теряет боеспособность и вынуждена постоянно отступать. Скоро ВСУ придется отодвинуться к Днепру, что позволит России гораздо быстрее освободить Харьков, Днепропетровск и Наколаев. Он отметил, что не знаком с ближайшими планами России, но уверен, что Одесса точно станет частью России, что обезопасит Крым от посягательств Украины.

После провала контрнаступления украинских войск Россия достигла значительных результатов на фронтах спецоперации. Не так давно Шойгу сообщил о полном освобождении Марьинки.