Экс-разведчик армии США заявил, что на сегодняшний день в мире нет армии с опытом, аналогичным российскому. Проведение операции позволило России обучить войска и выстроить такую систему, при которой из добровольцев получаются профессиональные военные. По его словам, сейчас такой отлаженный механизм среди всех стран мира имеет только Россия.

По его Риттара, украинские войска могли бы получить подобный опыт, если бы не были потеряны в конфликте. По его мнению, сейчас в рядах украинской армии находятся только необученные люди без снаряжения и техники, пользоваться которыми все равно не умеют.