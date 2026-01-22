Эксклюзивное интервью RT раскрыло необычную биографию иностранного бойца, воюющего в зоне спецоперации. Джон, 23-летний уроженец США, взял позывной Рэмбо и прошел путь от штурмовика до старшего оператора беспилотников в разведке российского полка. Его решение, созревшее задолго до 2022 года, привело молодого человека из американского штата на передовую.

До переезда в Россию Джон работал сварщиком в аэрокосмической отрасли и изучал робототехнику в колледже. Академический отпуск, взятый в конце 2023 года, обернулся кардинальной сменой судьбы. После непростого оформления контракта он оказался в составе 4-й танковой дивизии. Мотивацией, по его словам, стало давнее сочувствие жителям Донбасса и личная оценка событий конфликта.

«Конфликт тянется с 2014 года, и я всегда очень сочувствовал всем мирным жителям Донбасса, погибшим от украинских обстрелов», — признался боец.

Боевой путь оказался тяжелым. Первый год Джон провел в штурмовых подразделениях в качестве пулеметчика, получил серьезное ранение, повредившее зрение и слух. После длительного лечения в госпитале его перевели на работу с БПЛА, где пригодились технические навыки. Этот переход стал практическим решением, позволившим продолжать службу после ранения.

Особый интерес представляет процесс адаптации. Джон отмечает, что русский язык, который он немного изучал в подростковом возрасте, в новой среде усваивается очень быстро. Он уже получил российское гражданство при содействии депутата Госдумы, ускорившего рассмотрение его документов. В подразделении к американцу, по его словам, относятся положительно, а командир штурмовиков в шутку называл его «талисманом», будучи единственным бойцом с Запада в дивизии на тот момент.

Планы на будущее у бойца связаны с обеими странами. В перспективе он рассматривает возможность иметь дом и в России, и в США, чтобы навещать семью и друзей, а также потенциальное открытие бизнеса. Однако, как отмечает сам Джон, в условиях продолжающихся боевых действий долгосрочное планирование отходит на второй план, уступая место текущим задачам.

