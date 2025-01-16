Американский сенатор допустил отмену всех санкций против России

Санкции — основной рычаг невоенного давления со стороны США. Однако Россия посчитала многие из них незаконным и нелигитимным инструментом и потребовала отменить как один из пунктов заключения мира в отношении с Украиной. Американский сенатор Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом на должность госсекретаря, заявил, что данный вопрос можно рассмотреть в положительную сторону. Его слова процитировал РБК.

«Очень сложно достичь соглашения или договоренности, которые начинаются с прекращения огня и заканчиваются мирным соглашением, если только у обеих сторон нет рычагов», — сказал он.

Рубио назвал этими рычагами санкции, которые США уже неоднократно вводила против России. Их список обширен, и, по словам сенатора, будет только расширяться.

В свою очередь Россия считает ограничительные меры незаконным и нелигитимным инструментом и требует отменить их. Рубио заявил, что это возможно, однако единолично сделать это невозможно. Избранному президенту США Дональду Трампу потребуется одобрение конгресса.

Ранее сенатор заявил, что американская сторона стремится к скорейшему завершению военных действий. И, по мнению Рубио, Украина уже исчерпала человеческие ресурсы и ей потребуется много времени после восстановления конфликта.