Представитель ЕК заявила, что Путин не сказал Карлсону ничего нового

Представитель внешнеполитической службы Набиля Массарали заявила, что Еврокомиссия не услышала ничего нового в интервью, которое президент России дал американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает РИА Новости .

Интервью Карлсона, которое он взял у президента Владимира Путина, было опубликовано в ночь на 9 февраля на сайте журналиста и в его социальной сети. За 12 часов запись посмотрели почти 95 миллионов человек.

Массрали заявила, что в Европе не услышали ничего нового после выхода интервью в свет. Она выразила сожаление, что для размещения интервью выделили платформу, учитывая, по ее словам, ложные утверждения в ролике. Она также раскритиковала негативные высказывания в сторону Запада.

По словам представителя Владимира Путина Дмитрия Пескова, ожидается, что после первой реакции на высказывания российского лидера последует более глубокий анализ, и основной посыл будет услышан.