Суд в США обязал команду Трампа продолжить иностранную помощь
Суд дал команде Трампа менее двух дней на разморозку иностранной помощи
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Американский суд обязал администрацию Дональда Трампа в течение 48 часов возобновить оказание финансовой помощи другим странам, констатируя, что предыдущее судебное решение о разблокировке средств не было выполнено. Об этом сообщило издание Associated Press.
В середине февраля федеральный судья обязал администрацию Трампа снять ограничения с выделенной иностранной помощи. Окружной суд округа Колумбия подчеркнул, что заявленная причина приостановки заключалась в пересмотре эффективности программ.
Однако, по мнению суда, власти не смогли объяснить, почему полная остановка финансирования, одобренного Конгрессом и затронувшего тысячи соглашений, являлась логичным шагом для проведения такого пересмотра.
По информации Associated Press, несмотря на решение суда от 13 февраля, сотрудники USAID и некоммерческих организаций сообщают об отсутствии каких-либо произведенных выплат.
Как передает Национальное общественное радио (NPR), суд установил для правительства США срок до конца среды для выполнения судебного решения.
Ранее Трамп выразил недовольство Пентагоном и готовится устроить «встряску».