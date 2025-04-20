Американский ветеран ужаснулся разнице между Нью-Йорком и Москвой

По словам ветерана, ведущего блог, Нью-Йорк во много отстает от Москвы в плане комфорта и благоустройства. В американском мегаполице ужасно, грязно, везде бродят наркоманы и бомжи. При этом в российской столице следят за чистотой, делают все для удобства населения. В Нью-Йорке, который так положительно демонстрируют в фильмах как город возможностей, царит хаос и запущенность.

«Я делаю это не для того, чтобы унизить свою страну, но чтобы показать, что город может быть совершенно другим. Я сравниваю два самых богатых города, но один из них утопает в грязи и заполонен бездомными и наркоманами. <…> Разница видна невооруженным глазом», — заявил Касл.

Еще один блогер и бизнесмен Джон Роберт Саттон также сетовал на города в США. По его мнению, они менее технологически развиты, чем российские. В американских пунктах еще есть над чем работать. Особенно жалуются на преступность и проблемы с транспортом.

Ранее сообщалось, что уставшие от городской суеты жители Нью-Йорка увлеклись собирательством диких растений.