В целях экономии жители Нью-Йорка увлеклись собирательством. В этом огромном городе стали популярны экскурсии по местам, где произрастают дикие ягоды, кофейные деревья, чеснок и грибы, передает издание New York Post.

Впервые подобные экскурсии были организованы в 1986 году, но их инициатор был задержан полицией за употребление в пищу одуванчика, сорванного в Центральном парке.

Ранее Трамп заявлял, что США получают рекордные суммы благодаря пошлинам, а стоимость большей части товаров, включая топливо, продукты питания и другие позиции, снижается. Он также отметил замедление инфляции, подчеркнув, что данные обещания были выполнены.