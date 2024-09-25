Американский военный корабль столкнулся с неизвестным объектом в Аравийском море

Базирующийся на Ближнем Востоке танкер-заправщик ВМС США столкнулся с неизвестным объектом в Аравийском море. Как сообщает Business Insider, инцидент произошел во вторник, 24 сентября.

В результате столкновения судно получило повреждения. Члены экипажа, к счастью, не пострадали.

Причина и характер столкновения остаются неизвестными.

По данным издания, танкер имеет ключевое значение для операций пятого флота США на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось о том, что Эстония и Финляндия прорабатывают меры по закрытию Финского залива для судов РФ.