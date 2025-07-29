Белый дом мог бы сделать попытку приобрести у России за $15 млрд Командорские острова. Соединенным Штатам они необходимы, чтобы отслеживать с них действия КНР. Такая точка зрения появилась в издании Breaking Defense.

Портал опубликовал статью за подписью подполковника армии США Джеффри Фрица, который в данный момент несет службу на территории Эстонии. По его мнению, американским военным необходимы Командоры и их стоит приобрести у России.

«Предложение состоит в том, чтобы США осуществили мирное и прагматичное приобретение Командорских островов у Российской Федерации за $15 млрд», — указал военный.

Он добавил, что вместе с островами надо получить и всю экономическую зону вокруг них, а также добиться доступа к полезным ископаемым в этом регионе, а также к ее инфраструктуре. При этом острова будут использоваться для того, чтобы с них контролировать все действия Китая.

Ранее сообщалось, что Россия завершила переговоры со Шри-Ланкой. В Коломбо, столице Шри-Ланки, планируется реализовать масштабный проект по созданию искусственного острова Port City Colombo. На этой территории будут расположены порт, жилые зоны, промышленные технопарки, финансовый центр и другие объекты инфраструктуры. При этом есть вероятность того, что при создании острова будут использовать российские технологии в сфере обращения с отходами.