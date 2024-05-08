Укравший деньги у русской девушки солдат из США обещал на ней жениться

Американский солдат Гордон Блэк, задержанный в России, обещал взять в жены русскую девушку, у которой украл деньги. Об этом RT рассказала сама потерпевшая.

Александра и Гордон находились в длительной переписке, а год назад он сделал ей предложение и выслал кольцо. Девушка приняла его, хотя понимала, что военный будет постоянно на службе даже после окончания контракта в Южной Корее. Сама россиянка жила семь лет в этой стране, тяжело работая в разных местах: от кафе до полей.

Девушка говорит, что виделась с Блэком в апреле текущего года. Однако его задержали по подозрению в краже денег у русской возлюбленной. Его арестовали до 2 июня. Как именно он забрал деньги у россиянки не уточняется до сих пор.

Сама Александра была разочарована ситуацией. Телеканал RT отмечает, что американец все равно планирует взять русскую девушку в жены, если она простит его.

Ранее сообщалось, что россияне пытаются вернуть деньги за концерт Канье Уэста.