Американский журналист Патрик Ланкастер выпустил репортаж, в котором показал солдат и офицеров украинской армии, вступивших в ряды русских военных. Об этом сообщает РИА Новости .

Материал Ланкастер собрал в Луганске, где он и увидел бывших украинских военных, вступивших в российскую армию. Журналист отметил, что среди них рядовые солдаты и офицеры разных специальностей от саперов до зенитчиков.

В сюжете американского журналиста один из некогда украинских бойцов рассказал, как видел своими глазами зверства боевиков «Азова»* в Мариуполе, когда горожан не отпускали для эвакуации, расстреливая автомобили с мирными жителями. Второй военный родом из Харьковской области и сам он хотел присоединиться к российской армии, но попал в ВСУ. По его словам, он пытался покинуть украинские войска и сделал это, как только подвернулся случай.

Формировать батальон имени Богдана Хмельницкого начали еще год назад, в подразделение вошли бывшие украинские военные. Уже в октябре они поступили на службу в составе российского боевого формирования «Каскад», а в декабре впервые сразились на стороне России.

* Запрещенная в России террористическая организация.