Американского рэпера P. Diddy обвинили в физическом и сексуальном насилии

По данным следствия, оно продолжалось на протяжении 16 лет. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в иностранных СМИ.

Популярному рэперу и бизнесмену Шону Комбсу, более известному под сценическим именем P. Diddy, были предъявлены серьезные обвинения в торговле людьми и других преступлениях.

Накануне его арестовали в Нью-Йорке без права на освобождение под залог. В обвинительном заключении сказано, что рэп-магнат создал преступное сообщество, в котором участвовали его охрана и помощники.

Кроме того, в отношении Комбса подано пять исков о сексуальном насилии и три иска о ненадлежащем сексуальном поведении. Адвокаты рэпера оспаривают эти обвинения в суде. Сам Комбс также категорически отрицает свою вину.

Ранее житель Санкт-Петербурга потребовал привлечь рэпера Славу КПСС к ответственности из-за провокационного музыкального клипа.