Американского журналиста Рогана объявили в розыск после призыва взорвать Крымский мост

МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана*, который призывал атаковать Крымский мост. Это стало известно из базы на сайте ведомства.

Причина, по которой Рогана объявили в розыск, не уточняется. Сказано, что американца ищут в рамках уголовной статьи, но и ее ведомство не называет.

«Роган Том, 08.02.1986. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

ТАСС напоминает, что Том Роган призывал к терактам на Крымском мосту еще в 2018 году в колонке на еженедельном журнале Washington examiner. Журналист отмечал, что по объекту якобы нужно нанести бомбовые удары. Тогда СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Рогана по статье о терроризме (ст. 205 УК РФ). Связан ли розыск с ней, вероятно, станет известно позже.

Ранее сообщалось, что украинский шпион отправится в колонию на 10 лет.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов