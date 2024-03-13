Цены в Америке стали невероятно «кусаться» после введения антироссийских санкций. Это навредило самим США, хотя авторы ограничений полагали, что насолят РФ. Теперь последствия прознали все слои населения штатов, столкнувшиеся с ростом цен на услуги, продукты и многое другое. Подробности приводит KP.RU .

Антироссийские санкции вызвали повышение цен на углеводород на мировом рынке. Это ударило по стоимости на электричество в США. Например, как выяснили журналисты, еще 2 года назад в Нью-Йорке киловатт/час стоил 21 цент, а теперь стоимость выросла до 25 центов. При этом стоит учитывать рост цен на услуги и продукты. Зарплату людям почти не повышают, а средняя в Нью-Йорке держится на уровне 16 долларов в час. Белый дом, естественно, публикует совершенно иные данные, отрицая проблемы населения.

Американцы отмечают, что за оплату комфортной жизни в многоквартирном доме им приходится отдавать почти 600 долларов в месяц, хотя ранее цены держались на уровне 400-420 долларов. Дороже стало заказывать химчистку, клининг, курьеров, а также пользоваться услугами салонов красоты.

Как ни странно, самым дорогим продуктом в американских магазинах стали яйца. В России с этой историей справились легко, ведь правительство оперативно отреагировало на ситуацию. В США на это не обращают внимания, хотя цены очевидно выросли и для многих они непосильные.

Издание приводит пример роста цен и на другие продукты. Например, в переводе на рубли, булка хлеба в США стоит более 300 рублей, молоко свыше 100 рублей, сыр — почти 2500 рублей. Куриное филе выросло на 33%, превысив отметку в 13 долларов. Это почти 1200 рублей. При этом магазины стали обманывать покупателей, меняя настоящие продукты на картинки.

Ранее сообщалось, что политолог спрогнозировал, чем закончится ввод польской армии на Украину.