Американцы рассказали о своем отношении к Трампу и Маску

В США провели опрос с целью выяснить отношение граждан к президенту Дональду Трампу и главе DOGE Илону Маску. Оказалось, что почти 55% американцев относятся к ним негативно. Таковы данные исследования, проведенного агентством Associated Press и социологического центра NORC.

О положительном отношении к хозяину Белого дома заявили 42% участников опроса, о негативном — 54%. У Маска это соотношение составляет 36% против 55%.

Среди республиканцев мнение о Трампе в большинстве положительное, он набрал 83%, а среди демократов 90% относятся к президенту США отрицательно. У Маска это соотношение составляет 69% и 88%.

42% американцев заявили, что одобряют работу Трампа на посту президента за первые два месяца второго срока, 56% ответили отрицательно.

По мнению респондентов, лучше всего Трамп решает миграционные вопросы (49% положительных отзывов), 50% высказались против ужесточения миграционной политики.

Политику Трампа в области экономики и его торговые отношения с третьими странами одобрили 40% и 38% соответственно.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пригрозил России вторичными пошлинами на экспорт нефти, если сделка по Украине сорвется.