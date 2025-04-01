Американцы рассказали о своем отношении к Трампу и Маску
Больше половины американцев негативно относятся к Трампу и Маску
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В США провели опрос с целью выяснить отношение граждан к президенту Дональду Трампу и главе DOGE Илону Маску. Оказалось, что почти 55% американцев относятся к ним негативно. Таковы данные исследования, проведенного агентством Associated Press и социологического центра NORC.
О положительном отношении к хозяину Белого дома заявили 42% участников опроса, о негативном — 54%. У Маска это соотношение составляет 36% против 55%.
Среди республиканцев мнение о Трампе в большинстве положительное, он набрал 83%, а среди демократов 90% относятся к президенту США отрицательно. У Маска это соотношение составляет 69% и 88%.
42% американцев заявили, что одобряют работу Трампа на посту президента за первые два месяца второго срока, 56% ответили отрицательно.
По мнению респондентов, лучше всего Трамп решает миграционные вопросы (49% положительных отзывов), 50% высказались против ужесточения миграционной политики.
Политику Трампа в области экономики и его торговые отношения с третьими странами одобрили 40% и 38% соответственно.
Ранее сообщалось о том, что Трамп пригрозил России вторичными пошлинами на экспорт нефти, если сделка по Украине сорвется.