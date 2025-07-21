Американцы рассказали, почему завидуют россиянам и рвутся в РФ

Американская мечта давно стала мифом, а граждане к 2025 году стали повально должны государству. Обозреватели KP.RU сравнили , как живут в США и России, представив удивительные результаты. Их исследование дополнил экономист Джин Людвиг.

В материале указали, что средняя зарплата в США составляет $4952 в месяц, но после вычета налогов и обязательных платежей у американца остается лишь иллюзия финансового благополучия. Реальность такова, что 77,4% граждан живут в долг, а их средняя задолженность достигает $53 538 — это 13–15 месячных зарплат.

Основные статьи расходов американцев — ипотека ($260 тыс. в среднем), автокредиты ($23,7 тыс.) и образовательные займы ($37 тыс.).

Как пояснил экономист Джин Людвиг, государство давно заменило рост реальных доходов доступными кредитами. Только за последние 40 лет покупательная способность американцев не выросла, тогда как в России за тот же период доходы увеличились на 40%.

Жительница Лос-Анджелеса Екатерина Матоян описывает типичную финансовую ловушку. По ее словам, чтобы получать больше $10 в час, нужно образование. Без поддержки родителей — только в кредит. Выпускники выходят с долгами $100–300 тысяч. Это не считая налога на недвижимость (до $12 тыс. в год), медицинскую страховку ($900 в месяц), коммуналку ($1 тыс.) и выплаты за две машины — без личного транспорта в большинстве штатов не обойтись.

Ветеран Иэн Куммер, зарабатывающий $2 тыс. в месяц, рассматривает переезд в Россию, так как жизнь в США становится долговым рабством. Он отметил, что половина граждан имеет сбережения всего в $500.

Экономист Людвиг предупреждает о возможном повторении кризиса 2008 года, когда миллионы американцев потеряли жилье, а многие — и работу.

Ранее сообщалось, что россиянам посоветовали срочно покупать доллары.