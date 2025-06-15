Американцы стали покидать военный парад в Вашингтоне еще до его завершения

В Вашингтоне проводился военный парад, посвященный 250-летию армии США. Присутствовавшие на нем люди начали покидать мероприятие еще до его завершения, об этом сообщило РИА Новости.

В параде приняли участие военнослужащие, одетые в форму различных эпох. Также состоялся марш военной техники. Все колонны проходили мимо трибуны, на которой находилось руководство Соединенных Штатов, в том числе Дональд Трамп. По утверждению издания, вокруг этого парада был создан ажиотаж, при этом он сам не выделился какими-то особо яркими моментами. Большое количество зрителей устремились к точкам выхода еще в то время, как по улицам двигалась историческая техника. Немедленно в районе пропускных пунктов образовалась давка.

Журналисты также сообщили, что во время парада совершали прыжки парашютисты. Они должны были приземляться на площадке возле Белого дома. Это также не привлекло внимания людей, так как многие из них из-за деревьев даже не видели, что подобные прыжки проводятся.

Ранее сообщалось, что жители Вашингтона вышли на улицы на акции протеста против политики Трампа. Они несли с собой лозунги «Трамп призывает демонов», «Импичмент немедленно», «Нет королям». Волна протестов прокатилась по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения Трампа.