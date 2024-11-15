Ампутироваваший себе ногу боец СВО объяснил, почему его долго не эвакуировали

Участник спецоперации из Якутии Александр, который ножом ампутировал себе ногу, рассказал в беседе с сайтом aif.ru , почему его не эвакуировали 17 дней.

Боец из Якутии был вынужден ампутировать себе ногу в окопе при помощи ножа. 38-летний военный использовал последнюю ампулу обезболивающего, но его выдержка и решимость спасли ему жизнь, так как операция помогла избежать заражения крови. Однако после этого мужчина еще 17 дней находился в окопе, куда в любой момент мог заявиться противник.

«Меня не могли эвакуировать из-за сложной обстановки. Мы же первые заходили там (поселок Нью-Йорк. - прим. ред.). Я на самом передке был. Постоянные обстрелы были, поэтому и не было эвакуации», — сказал военнослужащий.

Зона, где чуда ждал боец из Якутии, стала более безопасной. Когда в этом убедились сослуживцы, то его эвакуировали и передали медикам.

Примечательно, что боец из Якутии не имеет медицинского образования и не работает в сфере здравоохранения. До того, как отправится на СВО, он разводил лошадей.

Ранее сообщалось, что жительницы Омска стали шить для служебных собак на спецоперации бронежилеты.