Омички снабжают служебных собак на СВО авторскими бронежилетами

Волонтеры «Берегини Увало-Ядрино» в Омске стали создавать бронежилеты для служебных собак на спецоперации. Об этом интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot.

Омские женщины отозвались на просьбу Народного фронта и сшили для служебных собак бронежилеты. Первой обновку примерила овчарка Грета — опытная хвостатая участница СВО с блестящим нюхом, помогающая военных находить взрывчатки противника. В скором времени изделий для служебных животных станет больше.

Как отмечает ямальское интернет-издание, помогают военным на СВО и в родном регионе. Недавно волонтеры центра «Сердце цвета хаки» придумали одеяло, скрывающее людей от тепловизоров. Разработка вызвала фурор среди бойцов: у создателей заказали уже несколько десятков покрывал.

Ранее сообщалось, что в Салехарде волонтеры спасли щенков, брошенных умирать на помойке.