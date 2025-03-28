Серийник Доктор Смерть может выйти по УДО спустя 25 лет отбывания пожизненного наказания

Серийный убийца, получивший прозвище Доктор Смерть, Максим Петров, отбывающий пожизненное заключение, может получить условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Петров был осужден за убийства, совершенные под предлогом медицинской помощи. Преступник вводил своим пациентам смертельные инъекции, после чего грабил их.

По данным источника, Петров планирует подать заявление на УДО. Если его прошение будет удовлетворено, он намерен вернуться в Санкт-Петербург. Убийца отбывает наказание в исправительной колонии (ИК) «Белый лебедь» в Соликамске с 1998 года.

В беседе с SHOT криминалист сообщил, что Петров действительно может получить УДО, если получит положительные характеристики из ИК. Кроме того, за последние четыре года он не должен быть связан с серьезными нарушениями режима исправительного учреждения.

Доктор Смерть, работавший фельдшером на пятой подстанции скорой помощи Санкт-Петербурга, совершал свои преступления в период с 1997 по 2000 год. Под видом оказания помощи Петров проникал в квартиры пенсионеров, делал им инъекции снотворного, а затем обворовывал их.

Первое убийство Петров совершил в 1999 году. Тогда его за «работой» застала дочь одной из жертв. Не долго думая, врач ударил женщину отверткой, а пенсионера, которому до этого ввел снотворное, задушил.

Позже Петров стал применять наркотические препараты для смертельных инъекций и поджигать дома, чтобы уничтожить улики. Преступник похищал деньги, украшения и бытовую технику.

59-летнего Петрова арестовали 17 января 2000 года в своей квартире на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. При обысках у него обнаружили украденное имущество. Часть вещей он успел продать. Петрову инкриминировали 46 грабежей и 11 подтвержденных убийств.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что сын серийного маньяка Андрея Чикатило оказался в рядах ВСУ. Он воюет против ВС РФ на харьковском направлении.