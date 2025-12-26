Амурского тигра сбили сразу четыре автомобиля в Хабаровском крае, животное погибло

В Хабаровском крае на трассе А-370 "Хабаровск-Владивосток" произошло трагическое ДТП: автомобиль сбил амурского тигра, находящегося под охраной Красной книги. Об этом инциденте 25 декабря сообщило МВД региона в своём телеграм-канале.

Уточняется, что у животного была теоретическая возможность остаться живым, но после попадания под колеса одного авто тигра отбросило не в кювет, а под ехавшие следом автомобили.

«По предварительным данным, в 18:14 по местному времени в районе 24 км автодороги А-370 с разделительного барьера встречной полосы под колеса Nissan X-Trail внезапно выпрыгнул амурский тигр... От удара о левое крыло автомобиля тигра отбросило под другие машины», – говорится в сообщении.

Краснокнижный хищник скончался на месте происшествия. В аварии пострадали четыре автомобиля. Люди остались невредимы.

В настоящее время на месте разбираются полицейские.

Ранее сообщалось, что жительница Видного чуть не стала инвалидом из-за непристегнутого ремня.