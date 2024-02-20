Приемный сын главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского поздравил российскую армию с освобождением Авдеевки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в средствах массовой информации.

Пасынок нового командира ВСУ Иван отреагировал бурной радостью на взятие Авдеевки российскими войсками и восславил российскую армию и Россию.

Также сообщается, что мужчина посетил российское консульство, надев футболку с символикой спецоперации и папаху. Целью визита пасынка Сырского было желание получить российское гражданство, сам он проживает в Австралии.

Об освобождении Авдеевки стало известно вечером 17 февраля. Оказалось, что ночью с 16 на 17 февраля Сырский велел российским войскам оставить город, но приказ вышел лишь через сутки. К тому моменту украинские формирования уже начали бежать из города самовольно.