Аналитик Еремина усомнилась, что Франция выйдет из военного командования НАТО

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с RT назвала маловероятным выход Франции из военного командования НАТО даже в случае победы «правых» под лидерством Марин Ле Пен.

Даже если Марин Ле Пен победит на парламентских выборах, Франция не изменит решений по НАТО, хотя многие «правые» и выражают антинатовские настроения. Представителям политического движения не нравится, что попадая в альянс, страны обязаны соблюдать доктрину и предоставлять свою территорию в случае необходимости.

Франция еще помнит опыт выхода из командования НАТО еще при Шарле де Голле. Именно тогда штаб-квартиру переместили из Парижа в Брюссель.

«Соответственно, такой опыт тоже есть, и к нему можно апеллировать, на него можно ориентироваться. Поэтому это обсуждается, этот вопрос постоянно возникает на повестке, но мы понимаем, что для крайне правых партий это система политического маневра, то есть, это означает, что они могут выражать все что угодно, какие угодно требования выдвигать, но понятно, что они их реализовать не смогут», — считает эксперт.

Напомним, что в альянсе обеспокоились возможной победой «Национального объединения» во главе с Марин Ле Пен на парламентских выборах, так как это создает риск выхода Франции из командования. Политика Эммануэля Макрона, действующего президента, идет вразрез с идеями правых. В первом туре парламентских выборов французский лидер занял лишь третье место.

Ранее сообщалось, к чему приведут парламентские выборы во Франции