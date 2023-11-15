Аналитик Галактерос: наступление ВС РФ одновременно с севера и юга загонит Украину в угол

Наступление российский войск сразу с нескольких направлениях станет, по сути, приговором для украинской государственности, уверен французский эксперт по геополитике Каролин Галактерос.

Комментируя такое продолжение украинского конфликта эфире интернет-телеканала TVL политолог констатировала, что этот факт положит ВСУ буквально на лопатки. По словам Галактерос, Киеву стоит молиться, чтобы такая тактика не были выбрана российским военным руководством.

«Но мне кажется, что существуют еще некоторые амбиции и планы дальнейшего наступления как на севере, так и на юге, чтобы в конечном счете загнать в угол оставшуюся часть Украины», — сказала эксперт.

В заключении Галактерос отметила, что российские вооруженные силы в настоящее время находятся в прекрасном положении, продолжая с успехом наступать «в своём ритме».

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