Аналитик Голубовский: акции и облигации на QIWI ждет дефолт

Аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с URA.RU рассказал, что на QIWI в обозримом будущем ожидает дефолт облигаций и акций. Россияне смогут вернуть свои деньги лишь в одном случае.

В России запретили короткие продажи ценных бумаг QIWI с 22 февраля. Это коснулось депозитарных расписок, то есть, права на акции и облигации «Киви Финанс». Однако организация лишена права деятельности с 21 февраля, следовательно, вернуть деньги не сможет. По мнению специалиста Голубовского, QUWI ожидает дефолт.

«Отзыв лицензии, что сделал Центральный банк РФ, сопровождается всегда введением внешнего управления. Оно подразумевает, что начинается процедура ликвидации этой организации. Ликвидация организации создает сначала реестр всех ее активов, список тех, кому надо заплатить, и дальше очередь определяется кредиту. Держатели облигации — это люди, которые идут далеко не в первую очередь. Заявление Центрального банка по поводу всей этой ситуации звучало так: средств в «Киви банке» хватит на то, чтобы вернуть деньги клиентам. А вот о том, чтобы вернуть заемщикам, которые на бирже кредитовали, об этом ничего не было сказано», — объяснил Дмитрий Голубовский.

По словам эксперта, россияне смогут получить какую-то часть своих инвестиций, но явно не всю. Компенсацию всем клиентам QIWI обещали начать выплачивать с 6 марта. Однако инвесторам, владеющим акциями и облигациями, не стоит рассчитывать на многое. Им придется дождаться полной ликвидации банка, чтобы им начали поступать средства.

Ранее сообщалось о способах вернуть деньги с QIWI. Владельцам кошельков также объяснили, стоит ли теперь платить кредиты.