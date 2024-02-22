Qiwi- банк: что делать вкладчикам, как вывести деньги и платить ли кредиты

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. У клиентов появилось много вопросов: как вывести деньги «Qiwi-кошелька», что будет с вкладами в «Киви банке», что делать заемщикам Киви банка, сообщает udm-info.ru .

Заемщикам Киви банка финансисты уверенно советуют продолжать вносить деньги. Ликвидация банка только запущена. На этот процесс может уйти не менее года. Клиентам необходимо выплатить все взятые в долг средства. Представители «Агентства по страхованию вкладов» будут контролировать выплаты.

После объявления о ликвидации клиенты банка не смогли выполнить ни одну из процедур: оплату мобильных услуг, снятие денег, оплату покупок. Ранее мы сообщали, что 21 февраля платежные терминалы Qiwi перестали работать в Краснодаре и Самаре.

«Деньги на электронных кошельках не застрахованы государством, но их могут компенсировать во время процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка», — сообщили в группе банка в социальной сети.

В банке обещают, что клиенты смогут забрать свои средства после подачи заявления.

«Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам Агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 февраля 2024 года. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года», — из сообщения «АСВ».

Отмечается, что горячая линия «АСВ» работает в круглосуточном режиме. Сотрудники готовы ответить на все вопросы клиентов банка.

Экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», стоит ли беспокоиться кладчикам Qiwi-банка.