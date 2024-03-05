Аналитик Городилова: утечку телефонов и других данных россиян невозможно предотвратить

Система утечек личных данных в России за последние несколько лет сильно изменилась. Однако чем сильнее с этим борются, тем изощреннее методы злоумышленников. Аналитик Дарья Городилова в беседе с KP.RU рассказала, почему базы данных россиян невозможно очистить и предотвратить слив информации.

Времена продажи баз данных на дисках давно минули. Невозможно найти подобные записи на просторах рынка, зато стало проще раздобыть их в Сети. Речь не только о тщательном поиске информации по социальным страницам, но и о продаже и купле личных данных. Как объяснила специалист Городилова, чаще всего все сведения воруют хакеры из различных компаний. Для этого они получают доступ системе организации. Часто взламываются и сторонние ресурсы, например, облачные хранилища.

«Пробивщики, конечно, никуда не делись. Но их стало намного меньше, потому что стоимость пробивов повысилась из-за рисков. А большинство утечек персональных данных в наше время — дело рук хакеров», — объяснила эксперт.

Городилова также отметила, что сейчас взломы и утечки в основном связаны с Украиной. Злоумышленники из-за рубежа уничтожают сведения людей и важные данные на серверах, а затем вываливают в общий доступ нужную информацию. Все часто происходит на просторах ТГ-каналов, а не в даркнете. Подпольные форумы остаются популярными.

Часто мошенники находят всю информацию в соцсетях, на сайтах знакомств, личных профилях страниц. Люди сами охотно выкладывают о себе сведения в открытый доступ, и именно потому навсегда искоренить утечку данных невозможно. По словам эксперта, защититься можно с помощью многофакторной аутентификации, использования разных никнеймов, сложных паролей, разными номерами телефонов. И, конечно, лучше не оставлять широкий информационный след о себе.

Ранее сообщалось, что во время украинской трансляции прозвучали пророссийские лозунги.