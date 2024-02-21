Аналитик Калманович рассказал, что станет с зависшими деньгами с Qiwi кошельков

Аналитик Олег Калманович в беседе с RT рассказал, можно ли спасти деньги с Qiwi кошельков. Он также объяснил, почему переводы по этой системе были опасны.

По словам специалиста, деньги на Qiwi кошельках были не защищены. Переводы и поступления были слишком прозрачными, что несло определенные риски. Этим запросто могли пользоваться мошенники, но теперь количество схем злоумышленников убавится.

«Если у клиентов QIWI банка деньги были на вкладах, то они застрахованы государством, а если просто на счетах, то нет», — объяснил собеседник RT.

Однако аналитик отметил, что в ближайшее время может появиться решение по поводу средств клиентов, которые остались в системе. Клиентам останется только ждать.

Финансист Борис Ушерович отметил, что в РФ применяли к QIWI дисциплинарные меры, так как через него постоянно проходили подозрительные операции.

Напомним, что Центральный банк России отозвал лицензию у Qiwi Банка. Клиентам обещали выплаты компенсаций с 6 марта. Ответственность за это возложили на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Это не касается средств электронных кошельков, только банковских счетов.